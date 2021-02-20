Минтранс планирует ремонт Борского моста в 2021 году

Нижегородский Минтранс планирует отремонтировать Борский мост в текущем году. Об этом его представители заявили в Instagram мэра Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева, отвечая на просьбы подписчиков.

– Спасите Борский мост, – воззвал к властям региона пользователь с ником alekseev.ra.

Ему ответили с официального аккаунта Министерства транспорта Нижегородского региона:

– Действительно, на покрытии Борского моста образовалась небольшая колейность, поэтому в 2020 году была разработана ведомость дефектов и намечаемых работ на ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части моста.

Минтранс добавил, что в состав работ войдёт укладка нового асфальтового покрытия и ремонт деформационных швов, а также ремонт железобетонного бортика под перильным ограждением. Ведомство заявило, что смета на выполнение работ составляется в настоящий момент.

– В предварительных планах ремонт будет проведён в этом году. В связи с обильным снегопадом и сильными заморозками, весьма затруднительно привести все дороги в нормативное состояние за один день. Подрядчики по мере возможности продолжают расчищать дороги. Вывоз снега с моста будет проводиться ночью до конца недели, – заверили в министерстве.

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