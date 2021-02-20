ЛУКОЙЛ поздравил ветеранов Великой Отечественной Войны с Днем защитника Отечества.

18 февраля заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Антон Гребень посетил ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Кстовском районе, и поздравил их с Днем защитника Отечества. Он вручил уважаемым кстовчанам подарки от Компании «ЛУКОЙЛ» и пожелал здоровья, крепости духа и оптимистичного настроя.

-В этот день с глубокой признательностью обращаюсь со словами благодарности к Вам, ветеранам Великой Отечественной войны. Пройдя через все суровые испытания, не жалея себя, Вы отстояли честь и свободу родной земли, проявляя самые доблестные и благородные качества, жертвуя своими интересами во благо всей страны. Именно благодаря Вам мы можем строить планы на будущее, растить детей в свободной стране и развиваться! Вы – наша опора и поддержка, пример того, как нужно служить Родине! Хочу сердечно поблагодарить Вас, пожелать крепкого здоровья, благополучия, поддержки родных и близких. С праздником! – обратился к ветеранам Антон Гребень.