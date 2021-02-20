Прокуратура начала проверку по факту обрушения торговой палатки в Нижнем Новгороде, при котором погибла женщина Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Прокуратура Нижнего Новгорода начала проверку по факту обрушения торговой палатки на улице Родионова вчера, 19 февраля, в результате которого погибла женщина. Пресс-служба ведомства поделилась предварительными данными.

Напомним, вчера в оперативные службы поступило обращение об обрушении временных конструкций из бруса торговой палатки, находившейся у дома № 15а на улице Родионова.

– По предварительным данным причиной обрушения стало столкновение грузового автомобиля с конструкциями палатки, – сообщили в прокуратуре. – По данному факту организована проверка соблюдения требований законодательства о торговой деятельности, о безопасности дорожного движения и по иным сопутствующим вопросам.

В ведомстве добавили, что при выявлении нарушений законодательства прокуратура примет полный комплекс мер прокурорского реагирования.

Вчера мы сообщали, что в ликвидации последствий ЧП принимали участие 11 сотрудников МЧС и три единицы техники. Кем была погибшая – продавцом или покупателем – пока неизвестно.

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