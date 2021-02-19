Уникальную операцию на аорте провели нижегородские хирурги Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородские хирурги провели уникальную операцию на аорте – операцию по устранению разрыва главного сосуда человеческого организма и кровотечения из аорты без хирургического разреза и многочасового глубокого наркоза. Эта заслуга принадлежит медикам Нижегородской областной специализированной клинической кардиохирургической больницы (СККБ). Информацией о достижении наших врачей поделилась пресс-служба регионального правительства.

Пациентом стал мужчина 42 лет. Он поступил в одну из городских больниц с болями в левой половине груди и с повышенным артериальным давлением. Медики установили наличие разрыва нисходящего отдела аорты. Мужчину немедленно перевели в СККБ – там ему провели операцию. Пациента удалось спасти благодаря своевременно поставленному диагнозу и профессионализму нижегородских врачей. Более того, его уже выписали из больницы.

Главврач ГБУЗ НО "СККБ" Антон Максимов рассказал, что за 2020 год в медучреждении выполнили десять экстренных операций по поводу острого аортального синдрома. А также 24 плановые операции.

– За два месяца 2021 года наши кардиохирурги уже выполнили шесть экстренных вмешательств при остром аортальном синдроме, в том числе впервые в Нижегородской области – эндоваскулярное протезирование грудной аорты в экстренном порядке, – поделился Антон Максимов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!