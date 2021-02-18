Нижегородец разбился, выпав из окна здания МВД в Нижнем Новгороде

По факту смерти нижегородца Александра Целищева просят начать расследование. Об этом сообщает пресс-служба МРОО «Комитет против пыток».

Сообщается, что вечером 22 октября 2020 года молодой человек ушел в фитнес-клуб, а домой так и не вернулся. Как оказалось позднее, он вместе с другом был задержан предположительно сотрудниками «наркоконтроля».

Тогда оба парня были доставлены в отделение полиции, где располагается управление по контролю за оборотом наркотиков. Через некоторое время при невыясненных обстоятельствах Александр выпал из окна этого здания и разбился насмерть.

Мать погибшего Людмила Целищева рассказала, что 23 числа в её дом пришли с обыском и тогда же сообщили о смерти сына. Из-за шока женщина не смогла поехать на опознание и попросила об этом своих родственника и коллегу. Впоследствии именно они опознали молодого человека, рассказав, что у Александра отсутствовал правый глаз, а лицо было вдавлено внутрь.

- В медицинском свидетельстве о смерти эксперт указал, что смерть наступила от «тупой сочетанной травмы тела», «падения с высоты с неопределенными намерениями», - сообщили в пресс-службе.

На данный момент по этому факту гибели сотрудники следственного комитета проводят доследственную проверку.

- Конкретные обстоятельства смерти Александра до сих пор неизвестны, в том числе, самостоятельно ли он выпрыгнул из окна или при посторонней помощи, - рассказала юрист Комитета против пыток Кристина Диогидзе.

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