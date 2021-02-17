Стало известно, как благоустроят Нижегородский район в 2021 году

Диалог с жителями в формате «Вопрос - ответ» длился около двух часов. Фото: Администрация Нижнего Новгорода

Встречу с активными жителями микрорайона «Верхние Печеры» провел глава Нижегородского района Илья Лагутин. В ходе беседы он рассказал о том, какие проекты по благоустройству будут реализованы в 2021 году.

На участках улиц Родионова, Варварской, Ковалихинской, Студеной, а также на Казанском шоссе, площади Минина и площади Сенной будут ремонтировать дороги. Работы проведут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Запланирован и масштабный перезапуск знаковых городских территорий, таких как сквер Интернационалистов, сквер на улице Яблоневой и Лопатинский овраг. За благоустройство этих территорий по нацпроекту «Жилье и городская среда» проголосовали сами нижегородцы.

- Также ремонт запланирован на территории сквера имени А.М. Горького, в парке имени И.П.Кулибина и на Театральной лестнице, - подчеркнул Илья Лагутин.

Особо внимание уделят плановому ямочному ремонта и сносу аварийных и бесхозных сараев, в том числе на улицах Ильинская, Малая Ямская, Гоголя и переулке Плотничном.

Отметим, что такие встречи с нижегородцами Илья Лагутин планирует проводить на постоянной основе.

В условиях напряженной эпидемиологической обстановки мероприятие прошло с соблюдением всех санитарных норм.

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