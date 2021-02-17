Роддом №6 в Сормовском районе больше не будет работать

Роддом №6 в Сормовском районе Нижнего Новгорода признан непригодным. Сейчас учреждение реорганизуют, а рожениц перенаправляют в другие центры. Об этом сообщает Newsroom24 со ссылкой на министерство здравоохранения Нижегородской области.

Напомним, что в 2017 году родильный дом закрыли для проведения капитального ремонта. Тогда материально-техническая база учреждения не отвечала современным требованиям, также инспекция обнаружила нарушения противопожарной безопасности и СанПина.

В ходе проведения экспертизы стало понятно, что родильный дом №6 больше непригоден для дальнейшего использования, а проведение ремонта и вовсе невыгодно.

Сейчас всех будущих матерей и родительниц из Сормовского района переводят в роддом №5 Московского района. К слову, он находится в 5 километрах от роддома №6. Женщин, у которых возникли осложнения при беременности, направляют на Автозавод, в областной перинатальный центр городской больницы №40

- Доступность акушерской помощи при реорганизации не ухудшилась,- отмечают в региональном минздраве.

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