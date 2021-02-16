ЛУКОЙЛ поддержал лыжные соревнования для школьников.

4 февраля в селе Работки Кстовского района прошли очередные соревнования по лыжным гонкам «Холодные игры» среди школьников, реализованные в рамках одноименного проекта, ставшего победителем Конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ». Организатором выступила Спортивная школа № 1 Кстовского района.

На стартовую линию лыжни вышли учащиеся 1–7-х классов Чернышихинской, Работкинской, Прокошевской, Кисловской и Ликеевской школ. Дистанции для участников категорировались в зависимости от возраста и составили от 0,5 до 1,5 километра.

Победители и призеры соревнований были награждены почетными грамотами, кубками и медалями. Всего в мероприятии приняли участие около 70 человек. Все участники, несомненно, получили заряд бодрости, положительных эмоций и хорошего настроения. Подобные соревнования укрепляют здоровье подрастающего поколения, способствуют формированию у них выносливости, морально-волевых качеств и уверенности в себе.

Напомним, что в 2019 году МБУ Спортивная школа № 1 с проектом «Холодные игры» одержала победу в Конкурсе социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ». На грантовые средства было закуплено спортивное оборудование и проведены первые соревнования, которые стали ежегодными. Их цель – популяризация лыжного спорта в Кстовском районе.

Для справки:

Конкурс социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» реализуется Компанией в Нижегородской области с 2007 года. В 2012 году география Конкурса была расширена до Вологодской, Владимирской областей, республик Марий Эл, Чувашия, Мордовия. В 2016 году присоединилась Ярославская область.

Организаторами проведения Конкурса в регионах являются организации Группы «ЛУКОЙЛ» и Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ».

За годы существования Конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» на территории Нижегородского региона от общественных организации поступило 1689 заявки, из них победителями стали 515 проектов.