Технопарк и комплекс апартаментов хотят построить на площади Сенной. Фото: Министерство строительства Нижегородской области

Комплекс апартаментов и технопарк планируется построить на площади Сенной в Нижнем Новгороде. Обсуждение концепции застройки этой территории состоялось в рамках архитектурного совета при Минстрое Нижегородской области, пишет «Newsroom24».

Объекты планируется разместить около дома №15 по площади Сенной. Здесь предлагается построить бизнес-центр с конгресс-холлом, технопарк торговый центр и апартаменты с детским центром и центром инновационной медицины. Также проектировщики предусмотрели большую подземную парковку.

По итогам рассмотрения концепции архитектурный совет рекомендовал проектировщикам доработать проект с учетом комплексного анализа территории.

Напомним, ранее сообщалось, что на площади Сенной планируется поставить колесо обозрения. Комплексное благоустройство территории будет проведено к 800-летию Нижнего Новгорода.