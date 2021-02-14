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Общество

Жители Приокского района устроили активный отдых в День влюбленных

Все участвующие получили памятные валентинки
Кристина БЕРБАСОВА
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Активисты клуба "Идем за здоровьем" проводили тренировку по скандинавской ходьбе.

Активисты клуба "Идем за здоровьем" проводили тренировку по скандинавской ходьбе.

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Мороз и солнце порадовали нижегородцев в День всех влюбленных. Впервые за последние несколько дней снегопад утих, а горожане выбрались на улицу погулять. Так, жители Приокского района совместно с представителями ТОС «Мегаполис» устроили активный праздник.

Встреча состоялась на самой популярной площадке микрорайона – около школы №32. Семьи с детьми катались на ледянках и ватрушках, строили снежную стену и устроили игру в снежки.

- Мороз - не помеха для прогулок с детьми, особенно в такой приятный праздник, - поделился один из родителей.

Кроме того, активисты клуба «Идем за здоровьем» устроили тренировку по скандинавской ходьбе, в это же время юные хоккеисты оттачивали приёмы.

Всего в этот день позаниматься активным отдыхом вышло 30 человек, им всем подарили памятные валентинки.

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