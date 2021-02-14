Пожар в жилом доме на проспекте Ильича в Нижнем Новгороде: спасено 30 человек

Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В ночь на 14 февраля в Нижнем Новгороде в Автозаводском районе на проспекте Ильича произошло ЧП. В одном из многоквартирных домов начался пожар. Об этом сообщает ГУ МЧС по Нижегородской области.

На место пожара были направлены 56 сотрудников МЧС и 13 единиц техники. Подразделения выехали туда по повышенному рангу вызова №2. В 00:30 специалисты ликвидировали открытое горение на площади 50 квадратных метров.

- В ходе операции было эвакуировано 30 жильцов, в частности, 3 детей, - рассказали в ведомстве. - Известно, что в результате пожара погибших и пострадавших нет.

Сейчас устанавливается точная причина пожара.

ГУ МЧС России по Нижегородской области напоминает нижегородцам быть внимательными и осторожными при обращении с огнем, а также соблюдать правила пожарной безопасности.

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