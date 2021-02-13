В День радио на нижегородской телебашне включится праздничная подсветка

Сегодня, 13 февраля 2021 года, на нижегородской телебашне, расположенной на улице Белинского, включат праздничную подсветку. Иллюминация будет приурочена к празднованию Всемирного дня радио. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и регионального правительства.

Подсветка зажжется и будет работать на телебашне с 19:00 по московскому времени.

Отметим, что именно Нижний Новгород называют «первой отечественной радиостолицей». Это связано с тем, что в 1895 году Александр Попов изобрёл «беспроволочный телеграф» и стал считаться «отцом радио». Кроме того, в 1919 году состоялась первая радиопередача голосового сообщения и вместо азбуки Морзе по эфиру радио раздалось: «Алло! Алло! Говорит Нижегородская радиолаборатория».

- Приятно отметить, что и сегодня наш город занимает сильные позиции по уровню развития радиовещания в России, - делится директор Нижегородского филиала РТРС Михаил Небольсин.

В этом году праздник проводят под девизом: «Новый мир, новое радио. Эволюция, инновации, сближение».

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