Расчистку снега и обработку улиц нижегородские дорожники начали с ночи

Как известно, ближайшие три дня в Нижнем Новгороде и всей Нижегородской области продлится мощный снегопад. Прогноз погоды, а также предупреждения и рекомендации регионального МЧС мы передавали ранее. В связи с буйством стихии дорожные и коммунальные службы перешли на усиленный режим работы. Уборку снега и расчистку улиц они начали прямо с ночи. Информацией об этом делится пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода.

Как сообщил департамент транспорта и дорожного хозяйства города, дорожную сеть промели и обработали противогололёдными материалами.

– Основная задача дорожных служб во время сильных снегопадов – не допустить остановки движения транспорта. Поэтому пока город спал, все дороги первой и второй категории подмели и обработали противогололёдными материалами. Особое внимание уделили спускам и подъёмам, тротуарам, подходам к остановкам и социальным объектам. На Мызинском мосту с утра дежурят тягачи, чтобы обеспечить проезд большегрузов, – рассказал мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

С утра на улицах города трудится свыше 760 работников дорожных служб, задействовано 370 единиц спецтехники. Обильные осадки потребовали привлечения дополнительной снегоуборочной техники.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!