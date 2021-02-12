14 нижегородцев скончались от коронавируса за сутки

По последним данным на 12 февраля, в Нижегородской области за сутки не справились с коронавирусом 14 жителей. Общее число жертв COVID-19 в регионе теперь – 2 273 человека. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Напомним, ранее мы передавали прогнозы: будет ли эпидемия гриппа в 2021 году и если будет, то когда?

В свою очередь Давид Мелик-Гусейнов опроверг возвращение дистанционного обучения в нижегородских школах.

Кроме того, нижегородцев протестируют на ВИЧ прямо на рабочих местах, а врач-невролог объяснила, как сильные морозы влияют на наше самочувствие.

А также мы отмечали, что Нижегородская область продолжает занимать четвёртое место в рейтинге заболеваемости ковидом по стране. За минувшие сутки заражённых стало на 439 человек больше.

При этом в 21 районе Нижегородской области не выявили новых заболевших с диагнозом COVID-19. Число выздоровевших в регионе вот-вот достигнет 82 тысяч человек.

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