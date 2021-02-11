Парковку ограничат на ряде улиц Нижнего Новгорода для уборки снега

На некоторых улицах Нижнего Новгорода временно ограничат парковку для уборки автомобильных дорог от снега. Об этом сообщила пресс-служба нижегородской мэрии со ссылкой на городской департамент транспорта и дорожного хозяйства. Соответствующее постановление подписал глава города Юрий Шалабаев.

Остановки и стоянки транспорта ограничат с 9 часов вечера 12 февраля до 9 часов утра 17 февраля.

Ограничение затронет улицы: Алексеевская, Верхне-Волжская и Нижне-Волжская набережные, Минина, Горького, площадь Горького, Пискунова, Рождественская, Октябрьская, Добролюбова, Ильинская, Ковалихинская.

Транспортные средства, припаркованные в зоне проведения работ в назначенный период, будут эвакуированы, поскольку они создают серьёзные препятствия уборке снега.

Напомним, на ближайшие дни погода готовит нижегородцам очередные испытания. Региональное МЧС предупреждает о повышенной вероятности происшествий.

Чуть ранее мы рассказывали, что за прошедший январь с улиц Канавина в Нижнем Новгороде вывезли более 60 кубометров снега.

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