Свыше 60 тысяч кубометров снега вывезли из Канавина в прошедшем январе Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

За прошедший январь 2021 года из Канавинского района Нижнего Новгорода вывезли свыше 60 тысяч кубометров снега. Дорожные и коммунальные службы продолжают активно круглосуточно очищать улица города от снега. Об этом сообщила пресс-служба нижегородской мэрии.

– По итогам работы оперативных штабов ежесуточно привлекались дополнительные 16 единиц снегоуборочной техники. В ночное время задействовали почти вдвое больше дорожных рабочих, чтобы утром люди могли беспрепятственно добраться по своим делам. За прошедшую неделю общими усилиями подрядных организаций из района вывезли около 17 тысяч кубометров снега. Для предощущения гололёда было использовано более 2 тысяч тонн песко-соляной смеси и 5 тонн технической соли. Кроме того, ежедневно было задействовано около 100 дорожных рабочих и 49 единиц техники, – рассказал начальник управления коммунального хозяйства и благоустройства администрации Канавинского района Антон Кунецов.

Крупный объём снега вывезли с магистральных улиц, таких как улица Советская, Гордеевский путепровод, Мещерский бульвар, Метромост и другие. А также с внутридворовых проездов.

Администрация Канавина отметила, что если бы не припаркованные автомобили – уборку удавалось бы проводить быстрее. Машины представляют собой серьёзные препятствия. По поручению главы города, к работе привлекаются эвакуаторы.

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