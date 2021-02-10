Сеть общественных туалетов планируется создать в Нижнем Новгороде. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сеть платных общественных туалетов планируется создать в Нижнем Новгороде к 800-летию города. Проект будет реализован в форме муниципально-частного партнерства, рассказали «Комсомолке» в мэрии.

В рамках этого проекта на улицах Нижнего Новгорода будут установлены автономные туалетные модули.

«В настоящее время прорабатываются места под размещение туалетных модулей в соответствии с требованиями градостроительного законодательства», - подчеркнули в администрации Нижнего Новгорода.

Кроме того, планируется провести реконструкцию стационарного туалета на Большой Покровской, который находится в подвальном помещении дома №19/6. Сейчас он является собственностью АО «Нижегородский водоканал», но депутаты Гордумы уже одобрили передачу помещения за 5,3 млн рублей в муниципальную собственность. После этого общественный туалет будет приведен в надлежащее состояние.

Председатель постоянной комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой политике Марк Фельдман уверен, что сеть городских туалетов должна быть подконтрольна муниципалитету.

«Город нуждается в таких объектах. Жители неоднократно обращались по этому поводу, даже к губернатору. Мое субъективное мнение: город в состоянии создать такую инфраструктуру. Если взять лучшие европейские городские практики, в 99% случаев это отнюдь не бизнес отдельных коммерсантов, это структуры, которые управляются муниципалитетом. Принимать в казну исторический туалет – это правильно и своевременно. В преддверии 800-летия эта тема очень актуальна», – прокомментировал Марк Фельдман.