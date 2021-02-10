Благоустройство парка «Швейцария» завершено на 35%

Подрядчик выполнил 35% запланированных работ по благоустройству парка «Швейцария». Территорию стремятся сделать комфортной и безопасной для всех категорий нижегородцев. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

В этом году на первом заседании членов городской Общественной палаты обсуждались различные вопрос по благоустройству «Швейцарии». Например, был разобран вопрос касательно мощности электроснабжению парка, а также устройства ливневой канализации.

Нижегородцам очень бы не хотелось, чтобы дорожки и пространства парка заливало во время сильных дождей. И уж тем более было бы некрасиво, если бы тарахтение и выхлопы от передвижных генераторов мешали отдыху горожан.

- Электрических мощностей в парке достаточно для работы всех предусмотренных проектом сооружений, более того предусмотрен резерв для дальнейшего развития, - сообщил представитель подрядной организации. - А уклоны дорожек и площадок парка соответствуют всем техническим нормам.

Известно, что сейчас на территории парка полностью завершены демонтажные работы. В частности, снесены малые архитектурные форм и здания, также снят слой дорожного покрытия, убраны старые опоры освещения.

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