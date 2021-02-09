В 2021 году изменятся сроки приема первоклассников в школы Нижнего Новгорода

В 2021 году в Нижегородской области действует новый порядок приема первоклассников в школы. Об этом рассказала министр образования Нижегородской области Ольга Петрова.

- Родители детей, проживающих на закрепленной за школой территории, могут подать заявления с 1 апреля по 30 июня, - рассказала Ольга Петрова. – Для детей, не проживающих на этой территории, сроки иные – с 6 июля по 5 сентября.

Напомним, сегодня, 9 февраля, в Нижнем Новгороде проходит онлайн-педсовет под руководством заместителя губернатора Нижегородской области Давида Мелик-Гусейнова и министра образования Ольгой Петровой. В ходе мероприятия все участники могут задать свои вопросы.