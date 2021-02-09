Работников школьных столовых в Нижнем Новгороде проверят на кишечные инфекции

Всех сотрудников школьных столовых и пищеблоков в Нижегородской области проверят на кишечные инфекции. В частности, им придется сдать анализы на ротавирус и норовирус. Об этом рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталия Кучеренко в ходе онлайн-педсовета, который проходит 9 февраля.

- В последнее время эти два вируса снова дали о себе знать в нашей стране, - пояснила Наталия Кучеренко. – Чтобы исключить вспышки кишечной инфекции, решено проверить всех сотрудников школьных столовых и пищеблоков. В ходе проверок это вирус уже обнаружен у трех сотрудников столовых. Все они отстранены. По сути, этим мы предотвратили вспышки кишечных инфекций в нашем регионе

По словам Наталии Кучеренко, руководители школ обязаны направить своих сотрудников на обследования. При этом большую часть расходов на их проведение возьмет на себя Роспотребнадзор.