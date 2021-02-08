Две улицы в Новинках перекроют 13 февраля из-за «Лыжни России – 2021»

В поселке Новинки в Нижнем Новгороде 13 февраля будет временно ограничено движение из-за проведения нижегородского этапа «Лыжни России – 2021». Соответствующее постановление подписал глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

- Движение транспорта будет ограничено с 7:00 до 16:00 13 февраля, - говорится в документе. – В это время движение будет перекрыто по улице Гагарина на участке от улицы Школьной до дома № 18 и по улице Новая напротив дома 202.

Все движение транспорта будет организовано по прилегающим улицам. Выезд транспорта с улицы Окской будет осуществляться через улицы Приокскую и улицу Богородскую. А выезд из поселка Новинки будет осуществляться через улицу Нижегородскую и улицу Магистральную на улицу Окскую.