Ограда благоустроенного сквера на Звездинке покрылась ржавчиной

Новая ограда недавно благоустроенного сквера на Звездинке в Нижнем Новгороде покрылась ржавчиной. Об этом на своей странице в фейсбуке написал нижегородец Андрей Репин.

- Решил с утра собственным взором окинуть это великолепие. Каждая секция нуждается в обновлении. Одна больше, другая меньше. Чаще - больше.

Интересно, кто согласится сделать это по гарантии.

Напомним, сквер на улице Звездинке в центре Нижнего Новгорода был благоустроен в 2020 году. Ранее его отправляли на доработку подрядчикам.

- Здесь есть недоделанные бетонные конструкции, незакрепленные лавочки, - отметил тогда первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин. – Этот объект не принимается, хотя подрядчик заявил о его сдаче. Акты выполненных работ не будут подписаны до тех пор, пока не устранят все недочеты.