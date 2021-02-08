«Школа 800» в Нижнем Новгороде строится в соответствии с графиком

Строительство «школы 800» в Нижнем Новгороде идет в соответствии с графиком. Об этом рассказал куратор этого проекта Сергей Злобин, отвечая на вопрос подписчицы на своей странице в Инстаграм.

- Добрый день . Подскажите пожалуйста вероятность запуска в 2021 году школы в Сормово ? Или точно не будет? – поинтересовалась niladariavina.

- По плану открытие корпуса Школы 800 в Сормово - 2021 год, отставания от графика нет, - ответил Сергей Злобин.

Напомним, ранее мы писали, что Бывший министр образования Нижегородской области Сергей Злобин будет курировать проект «Школа 800», а также станет советником губернатора.

- Наша задача - чтобы к сентябрю была разработана передовая образовательная методика, а «Школа 800» стала одной из лучших в стране», - заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.