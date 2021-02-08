«Нижегородпассажиравтотранс» выиграл конкурс на обслуживание семи маршрутов в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

-«Нижегородпассажиравтотранс» выбран победителем на обслуживание маршрутов Ни А-5 (площадь Горького - Подновье), А-23А (круговой ул. Памирская - ул. Памирская), А-25 (завод "Красное Сормово" - ул. Левинка), А-27 (Высоково - сады "Нижегородец"), А-33 (ул. Дружаева - станция метро "Кировская"), А-53А (Завод "Керамик" - пос. Ройка), А-53Б (Завод "Керамик" - сан. Ройка), - говорится в документах на сайте госзакупок.

Как сообщается, на конкурс была подана всего одна заявка. Цена контракта составляет 42,7 миллионов рублей.

Напомним, ранее мы писали, что в Нижегородской области идет разработка новой транспортной схемы. Она будет рассчитана не только на сам Нижний Новгород, но и на прилегающие города. Нижегородцам она будет представлена в конце июля 2021 года.