Сквер в микрорайоне «Красные зори» начали благоустраивать в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде началось благоустройство сквера в микрорайоне «Красные зори». Все работы будут выполнены в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом рассказал глава администрации Московского района Владимир Кропотин.

- Жители уже давно просили благоустроить этот пустырь, - отметил глава администрации. – Здесь планируется проложить пешеходные дорожки, установить лавочки и урны. Также на этой территории планируется разбить газоны и цветники, посадить деревья и кустарники.

По словам главы районной администрации, сейчас здесь идет подготовка участка. В прошлом году здесь снесли 23 незаконно установленных гаража, а сейчас приступили к расчистке территории. В частности, в ближайшее время планируется убрать аварийную и представляющую опасность поросль.

Напомним, данный сквер находится в границах домов 5,6,7 и 8 по улице Красных зорь, 7 и 8 по улице Павла Орлова и 4,6 по улице Героя Рябцева.

- По итогам прошлогодних общественных обсуждений с жителями микрорайона в проект было решено добавить детский игровой комплекс с резиновым покрытием. Также здесь будет сделана спортивная площадка для футбола и баскетбола и велодорожка. А для удобства собаководов планируется установить дог-диспенсеры.