Аномальный мороз до – 30 градусов придет в Нижний Новгород 9 и 10 февраля

В Нижнем Новгороде и местами по Нижегородской области ночью 9 и 10 февраля ожидается аномальный мороз до – 30 градусов. Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС по Нижегородской области.

- Такая погода продержится в регионе в течение двух дней, - говорится в сообщении. – В связи с неблагоприятными погодными явлениями в регионе увеличивается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций муниципального уровня. Они могут быть связаны с авариями на коммунальных сетях и на линиях электропередач, вызванными их перегрузкой.

Также прогнозируется увеличение количества техногенных пожаров, которые могут быть спровоцированы неисправность печного, газового и электрооборудования.

По прогнозу МЧС, в этот период также может вырасти число случаев обморожений и переохлаждений. Поэтому без лишней необходимости в это время на улицу лучше не выходить.