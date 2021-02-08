55 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Нижнего Новгорода за выходные

После сильного снегопада за выходные с улиц Нижнего Новгорода вывезли 55 тысяч кубометров снега. Об этом рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства городской администрации Виталий Ковалев.

- За всю прошлую зиму с улиц Нижнего Новгорода вывезли около 300 тысяч кубометров снега, - рассказали в департаменте. – Что касается этого года, то с начала зимы дорожные службы вывезли 419 тысяч кубометров снега. Чтобы предотвратить возникновение гололеда, было использовано около 100 тысяч тонн противогололедных материалов, в том числе реагентов и песко-соляной смеси.

Как сообщается, в настоящее время дорожные службы продолжают ликвидировать последствия прошедшего снегопада. В связи с этим нижегородцев призывают не оставлять свои автомобили на проезжей части, откуда еще не вывезли снег. Также автомобилистов просят соблюдать дистанцию и скоростной режим.