Пожар на бывшем мясокомбинате в Нижнем Новгороде локализовали на площади 200 кв. м

Пожар в здании бывшего мясокомбината на улице Геологов в Нижнем Новгороде был локализован на площади 200 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

Напомним, ранее стало известно, что пожар в здании вспыхнул утром 8 февраля. Спасатели уже опубликовали фото с места происшествия.

- Сообщение о пожаре на улице Геологов, 1/10 поступило в 9:55. Происходит горение второго этажа на площади 100 квадратных метров, - ранее рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. - к месту происшествия стянуто 18 пожарных машин, с огнем борются 67 человек. Пожару присвоен второй ранг.

К счастью, в результате пожара никто не погиб и не пострадал. На месте продолжают работать пожарные.

"Комсомольская правда" в Нижнем Новгороде" продолжит следить за развитием событий.