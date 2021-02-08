Алексея Валуева нижегородский суд приговорил к девяти годам колонии за госизмену

Нижегородский областной суд приговорил россиянина Алексея Валуева к девяти годам колонии за государственную измену. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Нижегородском областном суде.

- Отбывать наказание Алексей Валуев будет в колонии строго режима, - говорится в сообщении. - В последующем его свобода будет ограничена еще на год. Приговор в законную силу еще не вступил. Известно, что осужденный собирается обжаловать приговор.

Напомним, Алексея Валуева арестовали в середине октября 2019 года решением Лефортовского суда Москвы. Его обвиняют в совершении государственной измены. Все заседания по этому делу проходят в закрытом режиме.

К слову, ранее мы писали о приговоре водителю, ставшему виновником массового ДТП с участием детей на улице Горького. Его приговорили к восьми годам в колонии общего режима.