Коронавирус обнаружили еще у 465 нижегородцев

За последние сутки в Нижегородской области было выявлено еще 465 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число зараженных на сегодняшний день составляет 88 190 человек. Такие данные были предоставлены региональным минздравом.

- На сегодняшний день около 3,3 тысяч нижегородцев проходят лечение амбулаторно, так как болезнь у них протекает в легкой форме или амбулаторно, - рассказали в ведомстве. - Еще около 3,2 тысяч человек остаются в больницах. В обсерваторы помещены четыре человека.

К счастью, растет и положительная статистика. За последние три дня из нижегородских больниц с отрицательными результатами анализов были выписаны 1 294 человека. Общее число выздоровевших составило свыше 80 тысяч человек.