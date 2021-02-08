Водоснабжение в домах на улице Гоголя в Нижнем Новгороде восстановлено

Водоснабжение в домах на улице Гоголя в Нижнем Новгороде было полностью восстановлено в ночь на понедельник, 8 февраля. Об этом на своей странице в Инстаграм рассказал глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

- Повреждение крупного трубопровода привело к тому, что сразу несколько улиц оказались залиты водой, - напомнил Юрий Шалабаев. – На время ремонтных работ пришлось ограничить холодное водоснабжение в семи домах. Все это время питьевую воду для жителей поставляли две цистерны, стоявшие на улицах Нижегородской и Гоголя.

По словам Юрия Шалабаева, ремонтные бригады поменяли водопроводный узел в колодце. Сварочные работы завершили около трех часов ночи.

- Несмотря на сильный мороз, трубы не замерзли, - пояснил Юрий Шалабаев. – К утру дороги были расчищены от наледи.

Напомним, серьезная коммунальная авария произошла в Нижнем Новгороде накануне. К счастью, ее последствия удалось оперативно ликвидировать.