В здании бывшего мясокомбината в Нижнем Новгороде вспыхнул пожар

В здании бывшего мясоперерабатывающего комбината на улице Геологов в Нижнем Новгороде утром 8 февраля вспыхнул пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

- Здание двухэтажное, пожар вспыхнул на втором этаже здания, - рассказали в ведомстве. – На место происшествия уже выехали пожарные и спасатели МЧС. Пожару присвоен второй ранг опасности. Сейчас вся эта информация оперативная и в дальнейшем подлежит уточнении.

Напомним, накануне мы писали о серьезном пожаре в 19-этажном доме в ЖК «Цветы». Пожар вспыхнул в одной из квартир на 15-м этаже. В ходе спасательной операции все жильцы были эвакуированы.

Сообщается, что в 02:24 ночи пожар площадью в 10 квадратных метров был ликвидирован. В ходе тушения открытого огня эвакуировали 45 человек, в числе которых 15 детей. Один человек пострадал.