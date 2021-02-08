Движение под Чкаловской лестницей с 8 февраля огранили в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде с 8 февраля по 31 июля 2021 года будет ограничено движение под Чкаловской лестницей. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения Нижнего Новгорода.

- Движение транспорта будет ограничено на Нижневолжской набережной на участке дороги в арке Чкаловской лестницы, - говорится в сообщении. – Ограничения связаны с проведением работ по восстановлению объекта ОКН.

По словам экспертов, эти ограничения в движении транспорта не должны создать серьезных трудностей на дороге, так как закрытый участок можно будет объехать по действующей дороге около Чкаловской лестницы.

На дороге установлены все необходимые предупреждающие знаки и аншлаги. При планировании своего маршрута нижегородцам советуют учитывать это обстоятельство.