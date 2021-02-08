Прокуратура проводит проверку после инцидента с самолетом, севшим в аэропорту Стригино из-за треснувшего стекла

Приволжская транспортная прокуратура проводит проверку после инцидента с самолетом, совершившим экстренную посадку в Нижнем Новгороде из-за треснувшего лобового стекла. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Исполняющим обязанности нижегородского транспортного прокурора проводится проверка соблюдения требований федеральных авиационных правил, в том числе регулирующих вопросы аварийно-спасательного обеспечения полетов воздушных судов, а также бесплатного обслуживания пассажиров во время ожидания рейса», - сообщили в транспортной прокуратуре.

Напомним, инцидент произошел ночью 6 февраля. В 01:26 в нижегородском аэропорту Стригино совершил экстренную посадку самолет авиакомпании «Икар», следовавший по маршруту Москва (Шереметьево) - Магнитогорск. Экипажу пришлось воспользоваться ближайшим аэродромом из-за возникшей в небе нештатной ситуации: прямо во время полета у авиалайнера растрескалось лобовое стекло.

К счастью, приземление прошло без каких-либо проблем. На борту находился 61 пассажир – никто не пострадал. Все они вылетели в Магнитогорск на резервном судне в 4:30 часов.