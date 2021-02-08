Поиски 14-летней девочки прекращены в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде прекращены поиски 14-летней девочки, пропавшей днем 6 февраля. К счастью, подросток был найден живым и здоровым. Об этом сообщает поисково-спасательная группа «Рысь».

- Девочка ушла с адреса в Нижнем Новгороде, - писали накануне в социальных сетях. – Одета в черные брюки, черные кроссовки. Особые приметы – родинка на лбу.

К поискам сразу подключились и волонтеры, и сотрудники правоохранительных органов. К счастью, уже спустя несколько часов девочка была найдена живой и здоровой. Где она пропадал все это время, не сообщается.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Нижнем Новгороде сбежал подросток с коронавирусом. В больницу он поступил из Дзержинского детского интерната. Было известно, что ребенок состоял на учете у психиатра. Как выяснилось впоследствии, ребенок сбегал уже не в первый раз. Но каждый раз его находили. Удалось отыскать его и в этот раз.