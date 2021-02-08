На Набережной Федоровского ликвидировали последствия коммунальной аварии

Коммунальщики ликвидировали последствия аварии к утру понедельника. Фото: Нижегородский водоканал

Последствия коммунальной аварии ликвидировали на Набережной Федоровского менее чем за сутки. Об этом Нижегородский водоканал сообщил в своей официальной группе в соцсети.

«Холодное водоснабжение восстановлено в 4.30, к 6.30 убрали наледь», - уточнили в компании.

Все это время, что у местных жителей отсутствовала в кранах холодная вода, на улице Гоголя дежурила бочка с питьевой водой.

Напомним, настоящий потоп произошел на Набережной Федоровского в воскресенье утром. По дорогам текли реки воды, от которой в воздух поднимался пар. Припаркованные машины также оказались в воде.

«Сильная утечка воды на Гоголя, 5 из водопровода Д=500мм. Бригада Нижегородского водоканала перекрыла воду, приступила к устранению аварии. Параллельно вызван подрядчик, задача которого максимально быстро убрать наледь, образовавшуюся в результате утечки», - такие данные по аварии давал вчера водоканал. И вот уже к утру подача воды была восстановлена.