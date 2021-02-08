Свет отключат частично в двух районах Нижнего Новгорода 8 января

Несколько домов в двух районах Нижнего Новгорода останутся без света днем 8 января. Об этом сообщается на сайте Управления ГО и ЧС города.

В 9:00 отключат свет в доме №19 по улице Вольской в Канавинском районе. Здесь будут проводиться плановые работы, которые планируется завершить к 17 часам.

По той же причине без света останутся жильцы нескольких домов по проспекту Гагарина - №№ 110, 110а, 110б, 12. Здесь отключение электроэнергии будет произведено в 9:00, а возобновить подачу электричества планируется уже в 12:00. Также, как и на улице Вольской, здесь будут проводиться плановые работы.