Нижегородцев пригласили поучаствовать в конкурсе "Мама и дети в национальных костюмах"

Нижегородские семьи пригласили к участию в Международном фотоконкурсе "Мама и дети в национальных костюмах". 1 февраля стартовал приём заявок от всех желающих. Организатором конкурса выступает "Интернациональный Союз Женщин". Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на оргкомитет конкурса.

Задумка проекта — продемонстрировать национальный колорит народов России через выражение многообразия культуры своей нации в национальном костюме. И конечно, с помощью талантливых фотохудожников. К целям конкурса организаторы причисляют следующее: сохранить и развить этнокультурное многообразие народов России; создать уникальную площадку для сплочения народов России разных конфессий и политических взглядов посредством представлений национального костюма; сохранить семейные ценности.

Но участвовать в фотосессиях могут не только мамы и дети, а также папы, бабушки, дедушки и другие члены семьи. Возрастных ограничений нет.

Приём заявок продлится до 25 августа этого года. Условия участия в конкурсе размещены на официальном сайте: www.ethno-photo.com.

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