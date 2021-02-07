Жители Балахны дали имена восьмерым волкам из местного зоопарка. ФОТО: https://vk.com/wall-176753555_5241?w=wall-176753555_5241

Жители Балахны дали имена восьмерым волкам из местного зоопарка "Маленькая страна". Информацию об этом учреждение разместило на стене своего официального сообщества ВКонтакте.

Некоторое время назад зоопарк организовал конкурс для своих завсегдатаев и всех жителей города: балахнинцам предложили придумать имена волкам, начинающиеся на определённую букву. Логика была предельно проста: чёрным волкам — на букву "Ч", серым — на букву "С". А те, чьи варианты имён больше всего отзовутся в сердцах работников и администрации зоопарка, получат подарки — пригласительный билет в зоопарк и блокнот с фирменным оформлением.

И вот итоги конкурса были опубликованы.

— Всем интересно, почему мы выбрали именно эти имена для наших Волков: Чезар, Честер, Чейтон, Чезара, Чаруша, Сильвер, Сэла и Салли. Кто-то даже сказал, что мы выбираем одни американские имена и без смысла. А вот и нет! — пишет "Маленькая страна" на своей странице. — Мы специально проверяли их значение, чтобы убедиться, что выбранные имена не только звучные и красивые, но и имеют прекрасное толкование. А американское среди них только одно.

И конечно, администрация поделилась значениями имён: Чезар (форма имени Цезарь, итальянское), Чезара (краткое от славянского имени Лучезара — "лучезарная"), Честер (английское — "лагерь солдата"), Чейтон ( индейское — "сокол"), Чаруша (славянское — "полная, хлебосольная, Чарушей называли сосуд для теста"), Сильвер (английское — "серебряный"), Сэла (еврейское — "надёжная"), Салли (американское — "принцесса").

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!