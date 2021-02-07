Два автобуса сгорели на автостоянке в Кстове ночью 7 февраля. ФОТО: "Нижний №1"

Известия о пожарах, случившихся сегодня, 7 февраля, к сожалению, не закончились. В социальных сетях появились фото с автостоянки в городе Кстово Нижегородской области, где ночью сгорели два автобуса. Пресс-служба ГУ МЧС России по региону поделилась имеющимися данными о происшествии.

Ведомству известны только время и площадь пожара: сообщение о возгорании двух автобусов поступило в дежурную часть в 02:31. Площадь пожара составила 16 квадратных метров. А вот причина возгорания не установлена — в настоящий момент проводится расследование.

На канале "Нижний №1" опубликовано фото с кстовской автостоянки. Утверждается, что она расположена на улице Первостроителей.

— Случайно образовалось кладбище ПАЗиков, — добавил автор к фотографии.

А следом предположил, что это мог быть поджёг.

Напомним, сегодня мы рассказывали о двух пожарах, случившихся этой же ночью в Нижегородской области:

В городе Павлово в бане сгорели двое мужчин.

А в Приокском районе Нижнего Новгорода, в ЖК "Цветы", загорелась квартира на 15 этаже. Одного мужчину вызволили спасатели, другой пострадал. 45 человек эвакуировали.

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