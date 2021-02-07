12 нижегородцев скончались от коронавируса за сутки

По последним данным на 7 февраля, в Нижегородской области за сутки не справились с коронавирусом 12 жителей. Общее число жертв COVID-19 в регионе теперь – 2 210 человек. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Напомним, на днях мы сообщали, что в трёх нижегородских больницах объявлен карантин.

По данным на 5 февраля, на карантин закрыты четыре отделения:

- женское отделение в ГБУЗ НО "Дзержинский психоневрологический диспансер";

- второе женское отделение в ГБУЗ НО "Областная психоневрологическая больница № 2";

- кардиологическое отделение городской больницы №39 Канавинского района;

- неврологическое отделение для больных с острым нарушением мозгового кровообращения больницы №39 Канавинского района.

Обычно карантинные ограничения по коронавирусу вводятся сроком на 14 дней.

А также мы отмечали, что Нижегородская область продолжает занимать четвёртое место в рейтинге заболеваемости ковидом по стране. За минувшие сутки заражённых стало на 469 человек больше.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!