12 нижегородцев скончались от коронавируса за сутки

По последним данным на 7 февраля, в Нижегородской области за сутки не справились с коронавирусом 12 жителей. Общее число жертв COVID-19 в регионе теперь – 2 210 человек. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
Напомним, на днях мы сообщали, что в трёх нижегородских больницах объявлен карантин.
По данным на 5 февраля, на карантин закрыты четыре отделения:
- женское отделение в ГБУЗ НО "Дзержинский психоневрологический диспансер";
- второе женское отделение в ГБУЗ НО "Областная психоневрологическая больница № 2";
- кардиологическое отделение городской больницы №39 Канавинского района;
- неврологическое отделение для больных с острым нарушением мозгового кровообращения больницы №39 Канавинского района.
Обычно карантинные ограничения по коронавирусу вводятся сроком на 14 дней.
А также мы отмечали, что Нижегородская область продолжает занимать четвёртое место в рейтинге заболеваемости ковидом по стране. За минувшие сутки заражённых стало на 469 человек больше.
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