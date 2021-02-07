У 469 нижегородцев диагностировали коронавирус

По последним данным на 7 февраля, за сутки в Нижегородской области заразились коронавирусом 469 жителей. Общее число больных с диагнозом COVID-19 в регионе составило 87 725 человек. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

К хорошим новостям: 430 нижегородцев побороли болезнь за последние сутки. Показатели выздоравления устойчивые. Суммарно 79 791 человек в регионе полностью излечился от COVID-19.

Рейтинг заболеваемости в Нижегородской области сохраняется прежним – больше всего заражений выявлено в Дзержинске, на Бору и в Павловском районе. Наименьшее количество человек, заражённых коронавирусом, отмечено в Первомайском районе и Перевозском районе.

Тем не менее, Нижегородская область сохраняет своё четвёртое место в стране по количеству заболевших. В лидерах по-прежнему остаются Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

Напомним, на днях мы сообщали, что в трёх нижегородских больницах объявлен карантин.

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