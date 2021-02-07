Сахар, чай, гречка и картофель подешевели в Нижегородской области

В Нижегородской области подешевели чёрный байховый чай, гречневая крупа, картофель и сахар. Об этом со ссылкой на Нижегородстат сообщило министерство экономического развития и инвестиций региона.

По данным службы статистики, с 25 января по 1 февраля этого года в Нижегородском регионе средняя цена на чёрный байховый чай снизилась на 2,9% (с 928,10 до 901,35 рубля за килограмм), средняя цена на картофель – на 1,8% (с 27,66 до 27,15 рубля за килограмм), средняя стоимости гречки – аналогично на 1,8% (с 91,93 до 90,25 рубля за килограмм), средняя цена куриных яиц понизилась на 1,5% (с 76,11 до 74,97 рубля за килограмм). Вместе с тем сахар подешевел на 1% (с 46,78 до 46,33 рубля за килограмм), поваренная соль – на 1% (с 12,51 до 12,38 рубля за килограмм), рис – на 1% (с 77,72 до 76,94 рубля за килограмм).

А также зафиксировано снижение цен на подсолнечное масло и белокочанную капусту.

Раннее мы сообщали, что нижегородское правительство согласовывает с местными производителями и федеральными торговыми сетями вопрос "заморозки" цен на самую востребованную категорию яиц – категорию С1.

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