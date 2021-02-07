В горящей бане в Павлове погибли двое мужчин

Трагедия случилась сегодня, 7 февраля, в Павловском районе Нижегородской области в городе Павлово. При пожаре в бане погибли два человека. Предварительными данными о пожаре делится ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Сообщение о пожаре в бане поступило в дежурную часть в 07:35 утра. Постройка располагалась по адресу: город Павлово, улица Белинского. Открытый огонь удалось ликвидировать на площади в 20 квадратных метров. В 07:55 на месте происшествия спасатели обнаружили тело погибшего, а в 08:05 — тело второго погибшего. Ими оказались мужчины 1987 и 1992 годов рождения.

Какие-либо другие данные нижегородское Главное Управление МЧС пока предоставить не может.

На месте продолжается расследование — устанавливаются обстоятельства происшествия и причина возгорания.

Напомним, на днях мы рассказывали об электрике из Нижегородской области, который самостоятельно смог реанимировать чуть не утонувшего ребёнка.

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