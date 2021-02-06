Глеб Никитин пообщался с Тимуром Бекмамбетовым на премьере спектакля

Губернатор посетил премьеру спектакля в Москве. Фото: Instagram Глеба Никитина

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин посетил премьеру спектакля Тимура Бекмамбетова и пообщался с режиссёром лично. О встрече глава региона рассказал на своей странице в Instagram.

Кукольная постановка «Ходжа Насреддин» о фольклорном персонаже мусульманского Востока – сказочном обманщике и плуте была показана на сцене Театра Наций в Москве.

История настолько понравилась и тронула Глеба Никитина, что он договорился привести этот спектакль в Нижний Новгород.

Напомним, что 15 ноября 2020 года в Указ «О введении режима повышенной готовности» были внесены изменения, согласно которым была разрешена работа оперных зданий, театров, концертных залов и мюзик-холлов.

В настоящее время залы обязаны быть заполнены не более чем на 40%. Рассадка допускается, разумеется, только со строгим соблюдением социальной дистанции не менее двух метров и только на сидячие места.

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