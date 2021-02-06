На площади Горького ограничат парковку с 24 февраля

В Нижнем Новгороде улучшат пропускную способность улиц. Фото: МКУ «Центр организации дорожного движения»

С 24 февраля в Нижнем Новгороде планируется ограничить территорию остановки и стоянки автомобилей на площади Горького. Об этом сообщает МКУ «Центр организации дорожного движения».

Изменения вступят в силу на участке от дома №80/1 по улице Горького до пересечения с площадью. Также будет ограничена остановка и парковка у дома №6 по площади Максима Горького около направляющего островка.

Данное решение было принято в департаменте транспорта и дорожного хозяйства для повышения пропускной способности центральных улиц Нижнего Новгорода. Кроме того, изменения помогут обезопасить въезд на площадь с улицы Максима Горького, так как раньше припаркованные автомобили закрывали видимость.

В связи с этим водителей просят быть предельно внимательными и следовать указаниями дорожных знаков.

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