Производственно-экспериментальный комплекс построят в Нижнем Новгороде за 3,6 млрд рублей

В Нижнем Новгороде построят производственно-экспериментальный комплекс. На эти цели будет выделена сумма в размере 3,6 миллиарда рублей. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.
Заявку на строительство подал АО «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник». Под строительство производственно-экспериментального комплекса выделили участок площадью в 52,1 тысячи квадратных метров. Работы по возведению учреждения займут примерно около пяти лет.
Отметим, что в ходе онлайн-заседания совета по земельным отношениям при правительстве Нижегородской области были также одобрены ещё 8 других заявок. Все они рассчитаны на выделение земельных участков для реализации инвестпроектов.
Реализация данных проектов позволит создать 457 новых рабочих мест.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:
* в группе Вконтакте
* в Одноклассниках
* в Фейсбуке
* в Инстаграм
* в твиттере
Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!