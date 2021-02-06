Производственно-экспериментальный комплекс построят в Нижнем Новгороде за 3,6 млрд рублей

В Нижнем Новгороде построят производственно-экспериментальный комплекс. На эти цели будет выделена сумма в размере 3,6 миллиарда рублей. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

Заявку на строительство подал АО «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник». Под строительство производственно-экспериментального комплекса выделили участок площадью в 52,1 тысячи квадратных метров. Работы по возведению учреждения займут примерно около пяти лет.

Отметим, что в ходе онлайн-заседания совета по земельным отношениям при правительстве Нижегородской области были также одобрены ещё 8 других заявок. Все они рассчитаны на выделение земельных участков для реализации инвестпроектов.

Реализация данных проектов позволит создать 457 новых рабочих мест.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!