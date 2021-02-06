Ещё четырнадцать нижегородцев скончались от коронавируса

По последним данным на 6 февраля, в Нижегородской области, к сожалению, за сутки не справились с коронавирусом четырнадцать жителей. Общее число жертв COVID-19 в регионе насчитывает теперь 2 198 человек. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Накануне в Нижегородскую область на безвозмездной основе доставили 55 тысяч упаковок препаратов от гриппа, ОРВИ и COVID-19.

Также ранее нам стало известно о закрытии на карантин по коронавирусной инфекции трех нижегородских больниц.

Нельзя не отметить и то, что заместить губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов опроверг принудительную вакцинацию педагогов и немного рассказал про организацию вакцинации от COVID-19. К слову, уже к концу февраля в регион привезут 150 тысяч доз вакцины.

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