Нижегородский суд приговорил россиянина к 9 годам тюрьмы за госизмену

В Нижегородском областном суде огласили приговор Алексею Валуеву, он признан виновным в госизмене. Мужчина осужден на 9 лет колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на один год. Об этом сообщает изданиеТАСС.
Арестован Алексей Валуев был в октябре 2019 года решением Лефортовского суда Москвы. Подробности дела не разглашаются. Материалам присвоен гриф «секретно».
По информации источника, Валуев свою вину признал, а также заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.
В настоящее время приговор обжалуется осужденным и его адвокатом, так как в законную силу его действие ещё не вступило.
Напомним, что в Нижнем Новгороде также продолжается расследование уголовного дела по факту превышения полномочий сотрудниками регионального ГУФСИН.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:
* в группе Вконтакте
* в Одноклассниках
* в Фейсбуке
* в Инстаграм
* в твиттере
Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!