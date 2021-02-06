Нижегородский суд приговорил россиянина к 9 годам тюрьмы за госизмену

В Нижегородском областном суде огласили приговор Алексею Валуеву, он признан виновным в госизмене. Мужчина осужден на 9 лет колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на один год. Об этом сообщает изданиеТАСС.

Арестован Алексей Валуев был в октябре 2019 года решением Лефортовского суда Москвы. Подробности дела не разглашаются. Материалам присвоен гриф «секретно».

По информации источника, Валуев свою вину признал, а также заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

В настоящее время приговор обжалуется осужденным и его адвокатом, так как в законную силу его действие ещё не вступило.

Напомним, что в Нижнем Новгороде также продолжается расследование уголовного дела по факту превышения полномочий сотрудниками регионального ГУФСИН.

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