За сутки ещё 472 нижегородца заболели коронавирусом

По данным на 6 февраля 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 87 256 человек. За последние сутки был выявлено 472 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Число новых выздоровевших пациентов за сутки в Нижегородской области составило 437 человек. С начала пандемии коронавирусом переболели 79 361 житель региона.

Рейтинг заболеваемости в Нижегородской области сохраняется прежним – больше всего заражений выявлено в Дзержинске, на Бору и в Павловском районе. Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе и Перевозском районе.

Тем не менее, Нижегородская область сохраняет свое четвертое место в стране по количеству заболевших. В лидерах по-прежнему остаются Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.

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